Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в атласном наряде не стала прятать главную красоту

Несмотря на свой возраст, модельную карьеру легендарная красотка приостанавливать на планирует в ближайшее время. Наоборот, Беллуччи стала даже чаще делиться новыми образами и поражать фигурой. Этот раз не был исключением.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Моника поделилась фото с новым образом, на котором позировала в атласном наряде с глубоким декольте и смогла покорить даже необычной прической.

Она примерила несвойственный ей дерзкий образ: надела шелковый наряд с глубоким декольте, подчеркнула формы и надела довольно крупный аксессуар от Cartier. Также Моника выделила глаза темными тенями, а в качестве прически были выбраны пышные афрокудри.

«Невероятная моделька, просто потрясающая😙; Этот снимок - все, ты такая красивая; такие красивые женщины вне закона, люблю тебя Моника; Вы очень красивая и очаровательная женщина; Всегда подходящая и великолепная моника❤️ не для простых смертных; красивый и чувственный вид; Красиво ❤️; Ты единственная женщина, которой я желаю иметь такое же красивое лицо всегда; Афро не нужно; Омгу, ты потрясающая!».

Не секрет, что модель на протяжении многих лет будоражит своими образами, показывает яркие фото из светских мероприятий и не боится критики, ведь выглядит безупречно благодаря правильному уходу за собой. Секретами красоты Белуччи интересуются миллионы женщин, желающих такую же фигуру, как и у нее.

Как можно заметить, даже раньше Моника поддерживала себя в форме и строго контролировала вес, чтобы иметь возможность принимать участие в таких вот съемках в одном белье. В простом, но аккуратном комплекте звезда блистала во всей красе благодаря удачному ракурсу и самой внешности.

Напомним, что неукротимая Моника Беллуччи уронила бретельку платья, засветив аппетитных «малышек»: «Дух захватывает».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи в одном белье показала, чем покорила Касселя: «Дай подержаться…».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи показала, насколько соблазнительна в прозрачной маечке: "Аппетитная крошка".