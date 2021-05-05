Супермодель Белла Хадід, яку хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі через принцип золотого перетину, приміряла новий образ

Дівчина виглядає дуже ефектно на модних показах завдяки своїй фігурі і почутті стилю. Впевненість Белли полягає в її старанній роботі над собою. Одного разу вона так захопилася з схудненням, що їй навіть довелося вибачитися перед фанатами, стурбованими такими змінами.

Зараз модель дотримується золотої середини в нормі своєї ваги, тому знову стала акцентувати увагу на фігурі, виставляти напоказ своє декольте і експериментувати з луками. З яскравим макіяжем, що виводить очі в центр уваги, в масивних прикрасах з намистом і плаття з декольте Белла стала схожа на справжню диву.

Як правило, Хадід не любить екстраординарні луки, але такі наряди в кокетливому стилі їй дуже йдуть. Сама модель витончено повернулася до камери, показуючи зону декольте під пікантним кутом, через що її форми здаються більше.

Молода супермодель, втім, ніяк не заперечує проти настирливої уваги фанатів і продовжує розбурхувати видом в нових зйомках. Не так давно Белла вирішила поділитися кадрами з фотосесії, в якій позувала в дизайнерських нарядах перед скляними стінами – інсталяціями.

"Перший образ заворожує❤️; perfeita; ви виглядаєте такою щасливою, радий що ти повернулася до роботи; Божественна красоточка😍; такий красивий і дорога людина❤️; УХ ти!!! ти такий милий образ; Оуууу, дзвенить дзвонами; Вау, ангел!; Белла, ти така красива і правда хороша; Аааа приголомшливо; Королева Фенді».

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