Супермодель Белла Хадід, яку хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі через принцип золотого перетину, приміряла новий образ
Дівчина виглядає дуже ефектно на модних показах завдяки своїй фігурі і почутті стилю. Впевненість Белли полягає в її старанній роботі над собою. Одного разу вона так захопилася з схудненням, що їй навіть довелося вибачитися перед фанатами, стурбованими такими змінами.
Зараз модель дотримується золотої середини в нормі своєї ваги, тому знову стала акцентувати увагу на фігурі, виставляти напоказ своє декольте і експериментувати з луками. З яскравим макіяжем, що виводить очі в центр уваги, в масивних прикрасах з намистом і плаття з декольте Белла стала схожа на справжню диву.
Як правило, Хадід не любить екстраординарні луки, але такі наряди в кокетливому стилі їй дуже йдуть. Сама модель витончено повернулася до камери, показуючи зону декольте під пікантним кутом, через що її форми здаються більше.
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Молода супермодель, втім, ніяк не заперечує проти настирливої уваги фанатів і продовжує розбурхувати видом в нових зйомках. Не так давно Белла вирішила поділитися кадрами з фотосесії, в якій позувала в дизайнерських нарядах перед скляними стінами – інсталяціями.
"Перший образ заворожує❤️; perfeita; ви виглядаєте такою щасливою, радий що ти повернулася до роботи; Божественна красоточка😍; такий красивий і дорога людина❤️; УХ ти!!! ти такий милий образ; Оуууу, дзвенить дзвонами; Вау, ангел!; Белла, ти така красива і правда хороша; Аааа приголомшливо; Королева Фенді».
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