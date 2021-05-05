Супермодель Белла Хадид, которую хирурги назвали самой красивой женщиной в мире из-за принципа золотого сечения, примерила новый образ

Девушка выглядит очень эффектно на модных показах благодаря своей фигуре и чувстве стиля. Уверенность Беллы заключается в ее усердной работе над собой. Однажды она так увлеклась с похудением, что ей даже пришлось извиниться перед фанатами, обеспокоенными такими переменами.

Сейчас модель придерживается золотой середины в норме своего веса, поэтому снова стала акцентировать внимание на фигуре, выставлять напоказ свое декольте и экспериментировать с луками. С ярким макияжем, выводящим глаза в центр внимания, в массивных украшениях с бусами и платье с декольте Белла стала похожа на настоящую диву.

Как правило, Хадид не любит экстраординарные луки, но такие наряды в кокетливом стиле ей очень идут. Сама модель изящно повернулась к камере, показывая зону декольте под пикантным углом, из-за чего ее формы кажутся больше.

Молодая супермодель, впрочем, никак не возражает против настырного внимания фанатов и продолжает будоражить видом в новых съемках. Не так давно Белла решила поделиться кадрами из фотосессии, в которой позировала в дизайнерских нарядах перед стеклянными стенами – инсталляциями.

«Первый образ завораживает❤️; perfeita; вы выглядите такой счастливой, рад что ты вернулась к работе; божественная красоточка😍; такой красивый и дорогой человек❤️ какая дива; УХ ТЫ!!! ты такой милый образ; Оуууу, звенит колоколами; Вау, ангел!; Белла, ты такая красивая и правда хороша; Аааа потрясающе; Королева Фенди».

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