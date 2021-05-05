Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з пір'ям на голові і в чорному бікіні не посоромилася з'явитися на пляжі

Не так давно Наомі взяла участь у пляжній фотосесії, під час якої постала перед шанувальниками тільки в чорній нижній білизні. Приховувати фігуру і зайве від цікавих очей Наомі в принципі не стала і ледь підняла руки вгору, щоб прийняти спокусливу позу.

На зйомці модель відзначилася не тільки витонченою статурою, але і добре доглянутою шкірою, ідеальним обличчям і простою зачіскою з нарощеними довгими пасмами. Пишні чорні пір'я на голові зірки у вигляді забавної корони тільки надали їй бунтарського вигляду.

При цьому модель на березі виглядала досить гармонійно, завдяки своїй впевненості і правильно обраному ракурсу. До слова, на знімку 50-річна знаменитість з легкістю могла б сказати, що виглядає років на двадцять молодше свого віку. Причому Наомі поки ще виключає втручання хірургів в її життя.

Також, оскільки Наомі дуже пишається тим, що навіть в 50 років вона виглядає, як на 30, - вона надягає виняткові наряди з глибокими вирізами. Декольте Наомі, як можна помітити, практично ніколи не ховає, в той час як з зачісками експериментує завжди. Нещодавно зірка поділилася архівними кадрами, щоб привітати колегу.

Фанати приєдналися: "приголомшливі❤️; дуже красивий лук; Наомі, ти приголомшлива, ти не старієш❤; Наомі вічно красива🇯 🇲; королеви🔥 🔥; з днем народження, Лорі🥰 🥰 ✨; красуні🔥; любов!! Хороша буде завжди; з Днем Народження❤️; сильні жінки; ти мене так надихаєш, і я дійсно відчуваю, що той факт, що твоє існування присутнє в світі, робить багатьох людей щасливими».

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