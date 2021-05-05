Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл с перьями на голове и в черном бикини не постеснялась появиться на пляже

Не так давно Наоми приняла участие в пляжной фотосессии, во время которой предстала перед поклонниками только в черном нижнем белье. Скрывать фигуру и лишнее от любопытных глаз Наоми в принципе не стала и едва подняла руки вверх, чтобы принять соблазнительную позу.

На съемке модель отличилась не только изящным телосложением, но и хорошо ухоженной кожей, идеальным лицом и простой прической с наращенными длинными прядями. Пышные черные перья на голове звезды в виде забавной короны только придали ей бунтарского вида.

При этом модель на берегу выглядела довольно гармонично, благодаря своей уверенности и правильно выбранному ракурсу. К слову, на снимке 50-летняя знаменитость с легкостью могла бы сказать, что выглядит лет на двадцать моложе своего возраста. Причем Наоми пока еще исключает вмешательство хирургов в ее жизнь.

Также, поскольку Наоми очень гордится тем, что даже в 50 лет она выглядит, как на 30, - она надевает исключительные наряды с глубокими вырезами. Декольте Наоми, как можно заметить, практически никогда не прячет, в то время как с прическами экспериментирует всегда. Недавно звезда поделилась архивными кадрами, чтобы поздравить коллегу.

Фанаты присоединились: «Потрясающие❤️; Очень красивый лук; Наоми, ты потрясающая, ты не стареешь❤; Наоми вечно красивая 🇯🇲; Королевы 🔥🔥 Мы знаем, что там за вами прячется! Одно веселье; с днем ​​рождения, Лори 🥰🥰✨; Красавицы🔥; Любовь!! Хороша будет всегда; С Днем Рождения❤️; Сильные женщины; ты меня так вдохновляешь, и я действительно чувствую, что тот факт, что твое существование присутствует в мире, делает многих людей счастливыми».

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