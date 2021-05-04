Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", поділилася новим кадром з модної зйомки

Останнім часом співачка все частіше ділиться новими фото в різних образах з постановочних фотосесій. Для зйомки Слава вибирає найрізноманітніші вбрання, об'єднані тільки одним стилем - яскравими кольорами і нарядами з пікантними деталями.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Камінська поділилася черговим чуттєвим кадром. На фото артистка позувала в смарагдовому вбранні з акуратним декольте, проте не воно стало центром нового лука. В якості аксесуара і головної «родзинки» кадру виступила... Червона туфля, яку Слава тримала в обличчя, немов телефон.

У підписі ж зірка залишила вірші:

"Це десь глибоко

І дуже болить,

На шматки без ножа.

Ми біжимо від себе і своїх образ

І зазвичай біжимо не самі.

Прокидаючись не з тими,

Цілуємо не тих,

Про любов говоримо лукаво.

Ми біжимо від себе і своїх образ

І маємо на це право.

Демонструємо щастя в кожному пості,

Посміхаємося, біль приховуючи,

Засипаємо не з тими,

Цілуємо не тих,

Адже на все ми маємо право.

ПС:) почну скоро писати собі пісні 🤣 #потоксознанія», - написала Слава.

Шанувальники відреагували кожен по-своєму: "❤️Моя талановита дівчинка; класний текст! Ви жива і справжня; Красиво...❤ ; Талант😍❤; дуже відгукується 👏; дуже красиво ❤️; красуня 😍; яка розумничка!!❤ ; Вірш від душі👏; а що з пальчиками? 😅 ; Як красиво! 👏4 блін, відмінний образ для картини чувствую відчуваю приходить натхнення))».

Також Слава порадувала яскравим фото в незвичайному квітчастому вбранні асиметричного крою. На знімку співачка позувала з розпущеними локонами, яскравим макіяжем з акцентом на вилиці і простими аксесуарами. Рожеві босоніжки, що потрапляють в тон з лосинами вдало гармоніювали між собою.

Слава ж у підписі жартівливо згадала слова з пісні» Я тебе любила", в якій співачка співає про колишнього хлопця і говорить про свої почуття. Піддати інтриги Камінська вирішила таким способом, адже в її особисте життя шанувальники часто лізуть з недоречними питаннями. Нерідко артистка жартує над фанатами, інтригуючи життям після розлучення

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