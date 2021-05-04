Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", поділилася новим кадром з модної зйомки
Останнім часом співачка все частіше ділиться новими фото в різних образах з постановочних фотосесій. Для зйомки Слава вибирає найрізноманітніші вбрання, об'єднані тільки одним стилем - яскравими кольорами і нарядами з пікантними деталями.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Камінська поділилася черговим чуттєвим кадром. На фото артистка позувала в смарагдовому вбранні з акуратним декольте, проте не воно стало центром нового лука. В якості аксесуара і головної «родзинки» кадру виступила... Червона туфля, яку Слава тримала в обличчя, немов телефон.
У підписі ж зірка залишила вірші:
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"Це десь глибоко
І дуже болить,
На шматки без ножа.
Ми біжимо від себе і своїх образ
І зазвичай біжимо не самі.
Прокидаючись не з тими,
Цілуємо не тих,
Про любов говоримо лукаво.
Ми біжимо від себе і своїх образ
І маємо на це право.
Демонструємо щастя в кожному пості,
Посміхаємося, біль приховуючи,
Засипаємо не з тими,
Цілуємо не тих,
Адже на все ми маємо право.
ПС:) почну скоро писати собі пісні 🤣 #потоксознанія», - написала Слава.
Шанувальники відреагували кожен по-своєму: "❤️Моя талановита дівчинка; класний текст! Ви жива і справжня; Красиво...❤ ; Талант😍❤; дуже відгукується 👏; дуже красиво ❤️; красуня 😍; яка розумничка!!❤ ; Вірш від душі👏; а що з пальчиками? 😅 ; Як красиво! 👏4 блін, відмінний образ для картини чувствую відчуваю приходить натхнення))».
Також Слава порадувала яскравим фото в незвичайному квітчастому вбранні асиметричного крою. На знімку співачка позувала з розпущеними локонами, яскравим макіяжем з акцентом на вилиці і простими аксесуарами. Рожеві босоніжки, що потрапляють в тон з лосинами вдало гармоніювали між собою.
Слава ж у підписі жартівливо згадала слова з пісні» Я тебе любила", в якій співачка співає про колишнього хлопця і говорить про свої почуття. Піддати інтриги Камінська вирішила таким способом, адже в її особисте життя шанувальники часто лізуть з недоречними питаннями. Нерідко артистка жартує над фанатами, інтригуючи життям після розлучення
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