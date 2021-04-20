Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, заинтриговала заявлением, позируя на фото в постели
Совсем недавно группа с многолетним стажем «НеАнгелы» объявила о своем распаде. И обе девушки – Слава и Вика – времени зря не теряют, теперь обе звезды активно продвигают сольные карьеры. Рыжеволосая красотка и мама двух детей Слава Каминская не только успешно выпустила клип на песню "911", которую ранее представила. Она уже готовит новую музыкальную композицию.
Кадрами со съемок сама Слава поделилась совсем недавно и сразу же обратила внимание на себя благодаря смелому и неожиданному образу. Так, в частности, речь идет об образе, который Каминская использовала во время работы.
Позируя в постели в тонком распахнутом халате и аккуратном алом белье с утонченным дизайном, звезда кокетливо улыбалась на камеру, пока ей помогали привести в порядок волосы.
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«Угадайте, чем мы занимаемся⁉️Второй трек уже скоро-скоро...🤪», – пишет Слава под фото.
Поклонники ответили сразу: «Для онлифанс снимаете ?🤨; Жвачку из волос достаете? 😍🔥; Создаете клип🔥; Класс😍😍😍жду с нетерпением 👏; Какая же вы красивая😍; Снимаете клип; Ну ты с*кси-Мамаша.)❤; Реклама белья; Делаете укладку😂; Вытаскивает жвачку из волос?».
До этого звезда стала делиться снимками с отдыха. Так, в одном из последних постов Слава сверкнула фигурой в красном купальнике с сеточкой.
На снимке Слава позировала, стоя в бассейне. Выставив оголенное бедро и посветив "буйками" - пышным бюстом под прозрачной сеточкой. Завершили образ красивая повязка на голове и красивый макияж. Певица держала в руках банку газировки и бургер.
"Посоветуйте какой-то сериал ☺️ Никогда не смотрела, но очень хочется 😃", - поделилась Слава.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в бесстыжем купальнике показала свои "шарики" максимально близко: "К лету готова на все 100"
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