Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", поделилась новым кадром из модной съемки

В последнее время певица все чаще делится новыми фото в разных образах из постановочных фотосессий. Для съемки Слава выбирает самые разные наряды, объединенные только одним стилем – яркими цветами и нарядами с пикантными деталями.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Каминская поделилась очередным чувственным кадром. На фото артистка позировала в изумрудном наряде с аккуратным декольте, однако не оно стало центром нового лука. В качестве аксессуара и главной «изюминки» кадра выступила… красная туфля, которую Слава держала у лица, словно телефон.

В подписи же звезда оставила стихи:

«Это где-то глубоко

И очень болит,

На куски без ножа словами.

Мы бежим от себя и своих обид

И обычно бежим не сами.

Просыпаясь не с теми,

Целуем не тех,

О любви говорим лукаво.

Мы бежим от себя и своих обид

И имеем на это право.

Демонстрируем счастье в каждом посте,

Улыбаемся, боль скрывая,

Засыпаем не с теми,

Целуем не тех,

Ведь на все мы имеем право.

Пс:) начну скоро писать себе песни 🤣 #потоксознания», - написала Слава.

Поклонники отреагировали каждый по-своему на скрытый талант звезды: «❤️Моя талантливая девочка; Классный текст! Вы живая и настоящая; Красиво...❤; Талант😍❤; Очень откликается 👏; Очень красиво ❤️; Красотка 😍; Какая умничка!!❤; Стих от души👏; А что с пальчиками? 😅; Как красиво! 👏4 Блин, отличный образ для картины😍😍😍 чувствую приходит вдохновение))».

Также Слава порадовала ярким фото в необычном цветастом наряде асимметричного кроя. На снимке певица позировала с распущенными локонами, ярким макияжем с акцентом на скулы и простыми аксессуарами. Розовые босоножки, попадающие в тон с лосинами удачно гармонировали между собой.

Слава же в подписи шутливо вспомнила слова из песни «Я тебя любила», в которой певица поет о бывшем парне и говорит о своих чувствах. Поддать интриги Каминская решила таким способом, ведь в ее личную жизнь поклонники часто лезут с неуместными вопросами. Нередко артистка подшучивает над фанатами, интригуя жизнью после развода

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