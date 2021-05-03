Знаменита модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою світу, влаштувала ефектну прогулянку на пляжі

Белла Хадід є володаркою досить стрункої і ефектної фігури, яка вважається предметом для заздрості. На тілі Хадід немає і сліду від целюліту, що вражає дівчат, які бажають схуднути також, як і сама супермодель.

Однак, за словами самої Белли, ідеальна фігура моделі полягає не тільки в спорті. Такий вид-результат правильного харчування, активної фізичної діяльності і комплексного догляду за тілом. Варто відзначимо, судячи з останніх фото з прогулянки знаменитості на пляжі, Белла Хадід не виснажує себе голодом, але вміє тримати себе в рамках.

У чорному купальнику її фігура виглядала вельми привабливо. Звична пов'язка-хустка на темні локони, ланцюжок з підвіскою і відсутність макіяжу перетворили Хадід в справжню красуню. Трендовий купальник з високою посадкою в цілому ідеально підкреслив всі вигини дівчини.

До слова, Белла не завжди дотримується рекомендацій свого дієтолога-час від часу модель дозволяє собі і піцу, і солодку газовану воду, але на стані її преса це ніяк не відбивається.

Відзначимо, модель і так завжди відрізнялася витонченою фігурою, але раніше її худорба буквально наблизилася до критичної точки. На знімку, яке зірка опублікувала у себе в Instagram, вона позувала в легкому літньому костюмчику, показуючи, що все ж набрала потрібні кілограми і тепер все добре.

"Секрет в тому, щоб бути собою», - підписала фото зірка.

"Така худенька», «я буквально одержимий тобою», «я хочу бути тобою», «Ангел, що ходить по цій землі, начистила пір'ячко», «ідеальна», «лялька», "Пора б поїсти, Ти занадто худа", - пишуть користувачі Мережі.

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