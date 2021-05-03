Знаменитая модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной мира, устроила эффектную прогулку на пляже

Белла Хадид является обладательницей довольно стройной и эффектной фигуры, которая считается предметом для зависти. На теле Хадид нет и следа от целлюлита, что поражает девушек, желающих похудеть также, как и сама супермодель.

Однако, по словам самой Беллы, идеальная фигура модели заключается не только в спорте. Такой вид – результат правильного питания, активной физической деятельности и комплексного ухода за телом. Стоит отметим, судя по последним фото из прогулки знаменитости на пляже, Белла Хадид не изнуряет себя голодом, но умеет держать себя в рамках.

В черном купальнике ее фигура выглядела весьма привлекательно. Привычная повязка-платок на темные локоны, цепочка с подвеской и отсутствие макияжа превратили Хадид в настоящую красотку. Трендовый купальник с высокой посадкой в целом идеально подчеркнул все изгибы девушки.

К слову, Белла не всегда придерживается рекомендаций своего диетолога – время от времени модель позволяет себе и пиццу, и сладкую газированную воду, но на состоянии ее пресса это никак не отражается.

Отметим, модель и так всегда отличалась изящной фигурой, но ранее ее худоба буквально приблизилась к критической точке. На снимке, которое звезда опубликовала у себя в Инстаграм, она позировала в легком летнем костюмчике, показывая, что все же набрала нужные килограммы и теперь все хорошо.

«Секрет в том, чтобы быть собой», - подписала фото звезда.

«Такая худенькая», «Я буквально одержим тобой», «Я хочу быть тобой», «Ангел, ходящий по этой земле, начистила перышки», «Идеальная», «Кукла», «Пора бы поесть, ты слишком худая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что самая красивая женщина в мире Белла Хадид в трусиках позволила налюбоваться прелестями: «Ангел, ты сияешь…».

Как Politeka писала, что самая красивая женщина в мире Белла Хадид показала изгибы, потянув рукой за топ: "Просто идеально".

Также Politeka сообщала, что самая красивая женщина в мире едва "укротила" пышный бюст узким декольте: "Вау, ангел!".