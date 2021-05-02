Відома модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою світу, прогулялася на пляжі в модному купальнику

Модель і колишня спортсменка Белла Хадід відповідально ставиться до свого харчування і користується послугами професійних дієтологів. Одного разу зірка була така сувора до себе, що схудла занадто сильно, і шанувальники навіть звинуватили її в анорексії, занепокоївшись станом дівчини.

Після того, як мінімальну норму ваги вдалося набрати, Белла змогла засяяти з новою силою. Тепер дівчина без праці прогулюється по пляжу, показуючи не тільки фігуру в модних бікіні, але і обличчя без фотошопу і яскравого подіумного макіяжу. Природність, втім, Хадід більше до лиця.

У коричневому купальнику і панамці вона добре провела час на узбережжі, засвітивши заодно свій вдалий загар. Плоский живіт, довгі ноги і тонкі руки виглядають дуже добре, що не дивно, адже при своїх обмеженнях Белла намагається не бути занадто суворою до себе. Іноді зірка навіть їсть фаст-фуд.

"Раніше, до того, як я стала затребуваною моделлю з постійним дефіцитом часу, я завжди готувала собі вечерю сама. Тепер часу менше, але я намагаюся замовляти готову їжу до того моменту, коли опинюся вдома», ─ говорить Белла.

В цілому, дівчина бере активну участь у фотосесіях і ділиться цікавими образами в соціальних мережах. Раніше Белла здалася перед камеройв цікавих штанях і ТОПі, який підняла рукою, а образ доповнила стильною великою сумочкою.

"Люблю", "мила", "раптово перчинки не вистачило", "о, Белла, Я люблю і обожнюю тебе", "Доброго ранку, хороша", "я так закоханий в тебе", "дитинко, ти красива", "оглушлива", "ось, будь ласка, корона", "я буквально люблю твій талант, ти все робиш унікальним", "найкраща в світі красуня".

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