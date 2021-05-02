Известная модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной мира, прогулялась на пляже в модном купальнике
Модель и бывшая спортсменка Белла Хадид ответственно относится к своему питанию и пользуется услугами профессиональных диетологов. Однажды звезда была так строга к себе, что похудела слишком сильно, и поклонники даже обвинили ее в анорексии, обеспокоившись состоянием девушки.
После того, как минимальную норму веса удалось набрать, Белла смогла засиять с новой силой. Теперь девушка без труда прогуливается по пляжу, показывая не только фигуру в модных бикини, но и лицо без фотошопа и яркого подиумного макияжа. Естественность, впрочем, Хадид больше к лицу.
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В коричневом купальнике и панамке она хорошо провела время на побережье, засветив заодно свой удачный загар. Плоский живот, длинные ноги и тонкие руки выглядят очень хорошо, что не удивительно, ведь при своих ограничениях Белла старается не быть слишком строгой к себе. Иногда звезда даже ест фаст-фуд.
«Раньше, до того, как я стала востребованной моделью с постоянным дефицитом времени, я всегда готовила себе ужин сама. Теперь времени меньше, но я стараюсь заказывать готовую еду к тому моменту, когда окажусь дома», ─ говорит Белла.
В целом, девушка активно участвует в фотосессиях и делится интересными образами в социальных сетях. Ранее Белла показалась перед камеройв интересных штанах и топе, который подняла рукой, а образ дополнила стильной большой сумочкой.
"Люблю", "Милая", "внезапно перчинки не хватило", "О, Белла, я люблю и обожаю тебя", "Доброе утро, хорошая", "я так влюблен в тебя", "Детка, ты красивая", "Оглушительная", "Вот, пожалуйста, корона", "Я буквально люблю твой талант, ты все делаешь уникальным", "Самая лучшая в мире красавица".
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