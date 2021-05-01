Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл показала відразу три незвичайних образи на своїх фото

Популярна супермодель з'являється на найкращих і відомих показах. При цьому знаменитість повинна завжди виглядати гідно і витончено, через що постійно намагається продемонструвати свою перевагу над іншими за допомогою одягу.

Оскільки Наомі дуже пишається тим, що навіть в 50 років вона виглядає, як на 30, - вона надягає виняткові наряди з глибокими вирізами. Декольте Наомі, як можна помітити, практично ніколи не ховає, в той час як з зачісками експериментує завжди. Нещодавно зірка поділилася архівними кадрами, щоб привітати колегу.

"Ми святкуємо твій день сьогодні, ще один поворот навколо Сонця, нехай він буде благословенний любов'ю і радістю ... наш міцний зв'язок протягом трьох десятиліть. Я люблю тебе " - написала супермодель.

Фанати приєдналися: "приголомшливі❤️; дуже красивий лук; Наомі, ти приголомшлива, ти не старієш❤; Наомі вічно красива🇯 🇲; королеви🔥 🔥; з днем народження, Лорі🥰 🥰 ✨; красуні🔥; любов!!; З Днем Народження❤️; сильні жінки; ти мене так надихаєш, і я дійсно відчуваю, що той факт, що твоє існування присутнє в світі, робить багатьох людей щасливими».

Відзначимо, через те, що модель почала втрачати волосся через часті укладок і стайлінгових стредств, на більшості заходів Наомі з'являється в перуках. Тому її стрижки та зачіски на різних фото так відрізняються.

Втім, зірку це не зачіпає, адже вона сприймає різні перуки, в яких тепер постійно ходить, як частину свого образу. У чорному костюмі з блискіток, розпущеним волоссям і ледь помітним макіяжем супермодель пройшлася по подіуму не так давно.

Примітно, що взяти участь у показі Наомі вирішила на прохання самого дизайнера. А ось костюм з глибоким декольте, в цілому помітному вирізом і відсутністю зайвих деталей тільки зробило Кемпбелл більш привабливою в очах присутніх на показі людей.

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