Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл показала сразу три необычных образа на своих фото
Популярная супермодель появляется на самых лучших и известных показах. При этом знаменитость должна всегда выглядеть достойно и изящно, из-за чего постоянно старается продемонстрировать свое превосходство над другими при помощи одежды.
Поскольку Наоми очень гордится тем, что даже в 50 лет она выглядит, как на 30, - она надевает исключительные наряды с глубокими вырезами. Декольте Наоми, как можно заметить, практически никогда не прячет, в то время как с прическами экспериментирует всегда. Недавно звезда поделилась архивными кадрами, чтобы поздравить коллегу.
«Мы празднуем твой день сегодня, еще один поворот вокруг солнца, пусть он будет благословлен любовью и радостью ... наша крепкая связь на протяжении трех десятилетий. Я люблю тебя» -написала супермодель.
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Фанаты присоединились: «Потрясающие❤️; Очень красивый лук; Наоми, ты потрясающая, ты не стареешь❤; Наоми вечно красивая 🇯🇲; Королевы 🔥🔥; с днем рождения, Лори 🥰🥰✨; Красавицы🔥; Любовь!! Хороша будет всегда; С Днем Рождения❤️; Сильные женщины; ты меня так вдохновляешь, и я действительно чувствую, что тот факт, что твое существование присутствует в мире, делает многих людей счастливыми».
Отметим, из-за того, что модель начала терять волосы из-за частых укладок и стайлинговых стредств, на большинстве мероприятий Наоми появляется в париках. Поэтому ее стрижки и прически на разных фото так отличаются.
Впрочем, звезду это не задевает, ведь она воспринимает различные парики, в которых теперь постоянно ходит, как часть своего образа. В черном костюме из блесток, распущенными волосами и едва заметным макияжем супермодель прошлась по подиуму не так давно.
Примечательно, что взять участие в показе Наоми решила по просьбе самого дизайнера. А вот костюм с глубоким декольте, в целом заметном вырезом и отсутствием лишних деталей только сделало Кэмпбелл более привлекательной в глазах присутствующих на показе людей.
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