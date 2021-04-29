Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл у чорному костюмі з блискітками здатна перевершити молодих красунь

Секрет Наомі в тому, що в 50 років зірка не акцентує увагу на своїй зовнішності, доглядаючи за нею і не даючи занадто багато коментарів. Через те, що модель почала втрачати волосся через часті укладок і стайлінгових стредств, на більшості заходів Наомі з'являється в перуках.

Втім, зірку це не зачіпає, адже вона сприймає різні перуки, в яких тепер постійно ходить, як частину свого образу. У чорному костюмі з блискіток, розпущеним волоссям і ледь помітним макіяжем супермодель пройшлася по подіуму не так давно.

Примітно, що взяти участь у показі Наомі вирішила на прохання самого дизайнера. А ось костюм з глибоким декольте, в цілому помітному вирізом і відсутністю зайвих деталей тільки зробило Кемпбелл більш привабливою в очах присутніх на показі людей.

Варто окремо згадати і фігуру модель, яку вона завжди тримає у формі, сильно турбуючись про те, щоб не поступитися молодим моделям-конкуренткам. Щоб завжди бути в тонусі, Наомі відвідує різні зали, а також займається йогою.

Раніше 50-річна модель поділилася чуттєвим кадром з показу, на якому з'явилася з відомим дизайнером. Позуючи поруч з ним в чорному боді з накидкою-сіточкою з квітами, модель не стала ховати емоції.

Шанувальники були вражені виглядом зірки:

"Тіло!! Тут прекрасно все; Ваше тіло захоплює дух 😍; маленька любов ❤️ створена підпорядковувати; найкраща людина з усіх; яка меланхолія, чудова дівчина; просто любов і нічого більше😍; з днем народження! 🎂 ; З Днем Народження, JP; Bellisima Nao! Зухвала Аргентина!; Наомі буде вічно розкішною дамою; я закохана в її стиль".

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