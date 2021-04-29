Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в черном костюме с блестками способна превзойти молодых красавиц
Секрет Наоми в том, что в 50 лет звезда не акцентирует внимание на своей внешности, ухаживая за ней и не давая слишком много комментариев. Из-за того, что модель начала терять волосы из-за частых укладок и стайлинговых стредств, на большинстве мероприятий Наоми появляется в париках.
Впрочем, звезду это не задевает, ведь она воспринимает различные парики, в которых теперь постоянно ходит, как часть своего образа. В черном костюме из блесток, распущенными волосами и едва заметным макияжем супермодель прошлась по подиуму не так давно.
Примечательно, что взять участие в показе Наоми решила по просьбе самого дизайнера. А вот костюм с глубоким декольте, в целом заметном вырезом и отсутствием лишних деталей только сделало Кэмпбелл более привлекательной в глазах присутствующих на показе людей.
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Стоит отдельно упомянуть и фигуру модель, которую она всегда держит в форме, сильно беспокоясь о том, чтобы не уступить молодым моделям-конкуренткам. Чтобы всегда быть в тонусе, Наоми посещает различные залы, а также занимается йогой.
Ранее 50-летняя модель поделилась чувственным кадром из показа, на котором появилась с известным дизайнером. Позируя рядом с ним в черном боди с накидкой-сеточкой с цветами, модель не стала прятать эмоции.
Поклонники были впечатлены видом звезды:
«Тело!! Здесь прекрасно все; Ваше тело захватывает дух 😍 запрещенная красота; Маленькая любовь ❤️ создана подчинять; Самый лучший человек из всех; какая меланхолия, чудесная девушка; просто любовь и ничего больше😍; С днем рождения! 🎂; С Днем Рождения, JP; Bellisima Nao! Дерзкая Аргентина!; Наоми будет вечно роскошной дамой; я влюблена в ее стиль».
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