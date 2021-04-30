Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у сірій сукні на важливому заході виглядала бездоганно

Стиль Анджеліни Джолі копіюють мільйони жінок, не кажучи вже про зовнішність зірки. Тому лаконічність її образів зовсім не відштовхує фанатів. Завдяки виразному обличчю, артистка не потребує яскравого макіяжу і масивних аксесуарів.

На фото зірка позувала з легкою посмішкою на обличчі, як раз, коли поправляла волосся. Завдяки цьому кадр вийшов живим і барвистим. Навіть незважаючи на те, що фото виконано в чорно-білій обробці.

Тонка фігура Джолі була ідеально і витончено прихована під нарядом з оригінальним пошиттям спереду і відсутністю надмірно відкритого декольте. На сонці артистка не стала ховати тонкі руки, насолоджуючись погодою і заодно показуючи свої тату.

В Instagram раз у раз з'являються фан-групи, присвячені актрисі. Також в одному з таких акаунтів вирішили згадати фото Енджі в красивій сукні.

Зірка позувала на стільці в наряді з глибоким декольте і на тонких бретельках. Красуня широко посміхалася, а її волосся прикрили обличчя.

"Вона мудра жінка, величезна повага ❤️", "у моїй країні ми говоримо" хто нічого не винен, нічого не боїться "і Енджі завжди була чесною ✨»," Боже, Ти така ЧУДОВА королева, На добраніч, дорога Джоджо", "Я буду захищати тебе завжди" сильний сміх за гучними словами", - написали користувачі Мережі.

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