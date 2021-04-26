Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли восхищает красотой

Всем давно известно, что в молодости артистка славилась довольно скандальными выходками и смелыми фотосессиями, передает Politeka.net.

Сейчас артистка остепенилась. Она - мать шестерых детей и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, а также занимается благотворительностью.

Однако поклонники никак не могут забыть самые обжигающие образы знаменитости. Так, в одной из фан-групп Джоли опубликовали архивное фото, на котором она позирует в задранном платье.

Красотка надела легкий наряд на тонких бретельках и с глубоким декольте. Вероятно, ткань приподнял ветер, в результате платье поднялось, что рассмешило молодую Энджи.

К слову красотка была на высоких каблуках, с пышной прической и красивыми украшениями.

За девять часов публикация собрала более 800 лайков и много комментариев.

«Так потрясающе», «Вау», «Красивые стройные ножки», «Юная красавица», «Моя прекрасная принцесса, я полюбил твои красивые ножки. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 », «Великолепный гламурный ангел», «Ты могла бы снять свое платье, моя любовь, чтобы я насладился полностью», - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли родилась четвертого июня 1975 года. Красотка несколько раз выходила замуж, однако длительные отношения ей удалось построить лишь с актором Брэдом Питтом, с которым она тоже, к сожалению, рассталась.

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