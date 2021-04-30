Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в сером платье на важном мероприятии выглядела безупречно

Стиль Анджелины Джоли копируют миллионы женщин, не говоря уже о внешности звезды. Поэтому лаконичность ее образов совсем не отталкивает фанатов. Благодаря выразительному лицу, артистка не нуждается в ярком макияже и массивных аксессуарах.

На фото звезда позировала с легкой улыбкой на лице, как раз, когда поправляла волосы. Благодаря этому кадр получился живым и красочным. Даже несмотря на то, что фото выполнено в черно-белой обработке.

Тонкая фигура Джоли была идеально и утонченно скрыта под нарядом с оригинальным пошивом спереди в форме "гармошки" и отсутствием излишне открытого декольте. На солнце артистка не стала прятать тонкие руки, наслаждаясь погодой и заодно показывая свои тату.

В Инстаграм то и дело появляются фан-группы, посвященные актрисе. Также в одном из таких аккаунтов решили вспомнить фото Энджи в красивом платье.

Звезда позировала на стуле в наряде с глубоким декольте и на тонких бретельках. Красотка широко улыбалась, а ее волосы прикрыли лицо.

«Она мудрая женщина, огромное уважение ❤️», «В моей стране мы говорим «кто ничего не должен, ничего не боится» и Энджи всегда была честной ✨ все-таки, так хорошо», «Боже, ты такая восхитительная королева, спокойной ночи, дорогая Джоджо"," Я буду защищать тебя всегда "Сильный смех за громкими словами", - написали пользователи сети.

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