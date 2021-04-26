Колишня вокалістка "ВІА Гри" Надія Мейхер показала себе у всій красі в розкішному вбранні

Як передає Politeka.net, 39-річна співачка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких продемонструвала точену фігурку в силуетній сукні з червоного оксамиту.

Як відомо, популярність до Наді прийшла з участю в першому "золотому" складі "ВІА Гри". У 2000 році в її рідне місто Хмельницький приїхав з гастролями Валерій Меладзе. Він виступав у тому ж театрі, де працювала Надія. Організатор концерту повідомив дівчині про те, що брат Валерія продюсер Костянтин Меладзе проводить кастинг в нову групу. Мейхер зробила фотосесію і відіслала її до Києва, а через кілька місяців вона вже виступала разом з Оленою Вінницькою у складі "ВІА Гри".

Пішовши з колективу в 2006 році, Надія почала будувати сольну кар'єру. Альбомів у артистки не було, але окремі сингли неодноразово ставали хітами. Крім того, Мейхер спробувала свої сили на телебаченні в якості ведучої та актриси.

На опублікованих кадрах брюнетку зняли в повний зріст. Наряд якнайкраще підкреслив всі достоїнства її спокусливої фігури. Співачка покрутилася перед камерою, демонструючи сукню з відкритою спиною з усіх боків.

Раніше ми розповідали, що Мейхер викликала захват перетворенням у давньогрецьку богиню. Зірка позувала поруч з актором Арамом Арзуманяном.

"На зйомках нового крутого проекту "Боги vs блогери", - йдеться в підписі.

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