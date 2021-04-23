Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер сверкнула формами в силуэтном платье

Артистка с конца 90-х на сцене, и каждый год старается удивить поклонников своим талантом, передает Politeka.net. При этом красотка также является дизайнером собственной линии одежды, которую нередко демонстрирует на себе.

В частности в своих сторис Мейхер просто околдовала формами в длинном черном платье.

Тонкая шелковая ткань обтянула грудь и стройную талию, а большой вырез на спине добавил особой пикантности вечернему образу брюнетки.

Мейхер кокетливо приспустила бретельки наряда, хвастаясь фигурой с разных сторон. Примечательно, что она спустила с плеч накидку, чтобы как можно эффектнее продемонстрировать идеальные изгибы.

"Bonne noit", - написала артистка, что означает: "Спокойной ночи".

Такой вечерний образ не оставит никого равнодушным, хотя и в открытом доступе никто не смог оставить комментарии.

Напомним, Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области.

С 11 лет будущая звезда занималась в кружке народно-эстрадного танца, она с коллективом выступала на различных мероприятиях.

В 2000 году будущая артистка познакомилась с Валерием и Константином Меладзе, и прошла кастинг в группу "ВИА Гра", после чего ее карьера стала расти.

Позже звезда стала строить сольную карьеру. Сейчас певица считается одной из самых успешных экс-"виагринок".

Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались".

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в непривычно скромном наряде заговорила о любви: "В какой-то миг...".