Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер показала себя во всей красе в роскошном наряде
Как передает Politeka.net, 39-летняя певица опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых продемонстрировала точеную фигурку в силуэтном платье из красного бархата.
Как известно, популярность к Наде пришла с участием в первом "золотом" составе "ВИА Гры". В 2000 году в ее родной город Хмельницкий приехал с гастролями Валерий Меладзе. Он выступал в том же театре, где работала Надежда. Организатор концерта сообщил девушке о том, что брат Валерия продюсер Константин Меладзе проводит кастинг в новую группу. Мейхер сделала фотосессию и отослала ее в Киев, а спустя несколько месяцев она уже выступала вместе с Аленой Винницкой в составе "ВИА Гры".
Уйдя из коллектива в 2006 году, Надежда начала строить сольную карьеру. Альбомов у артистки не было, но отдельные синглы неоднократно становились хитами. Кроме того, Мейхер попробовала свои силы на телевидении в качестве ведущей и актрисы.
На опубликованных кадрах брюнетку засняли в полный рост. Наряд как нельзя лучше подчеркнул все достоинства ее соблазнительной фигуры. Певица покрутилась перед камерой, демонстрируя платье с открытой спиной со всех сторон.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни", сделав признание перед суперфиналом: "Решающий момент"
Сумская не смолчала после заявлений сестры, конфликт набирает оборот: "Посоветовала бы Наталье..."
Елена Кравец похвалилась, как подросли ее двойняшки, которых она долго скрывала: "Барабашки мои"
"Дизель шоу" экстренно отменяет концерты, раскрыта причина: "Дорогие зрители..."
Ранее мы рассказывали, что Мейхер вызвала восторг преображением в древнегреческую богиню. Звезда позировала рядом с актером Арамом Арзуманяном.
"На съемках нового крутого проекта "Боги vs Блогеры", - говорится в подписи.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер в образе древнегреческой богини засветилась с известным актером
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер с покрытой головой поразила новым образом и остепенила хейтеров