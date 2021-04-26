Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер показала себя во всей красе в роскошном наряде

Как передает Politeka.net, 39-летняя певица опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых продемонстрировала точеную фигурку в силуэтном платье из красного бархата.

Как известно, популярность к Наде пришла с участием в первом "золотом" составе "ВИА Гры". В 2000 году в ее родной город Хмельницкий приехал с гастролями Валерий Меладзе. Он выступал в том же театре, где работала Надежда. Организатор концерта сообщил девушке о том, что брат Валерия продюсер Константин Меладзе проводит кастинг в новую группу. Мейхер сделала фотосессию и отослала ее в Киев, а спустя несколько месяцев она уже выступала вместе с Аленой Винницкой в составе "ВИА Гры".

Уйдя из коллектива в 2006 году, Надежда начала строить сольную карьеру. Альбомов у артистки не было, но отдельные синглы неоднократно становились хитами. Кроме того, Мейхер попробовала свои силы на телевидении в качестве ведущей и актрисы.

На опубликованных кадрах брюнетку засняли в полный рост. Наряд как нельзя лучше подчеркнул все достоинства ее соблазнительной фигуры. Певица покрутилась перед камерой, демонстрируя платье с открытой спиной со всех сторон.

Ранее мы рассказывали, что Мейхер вызвала восторг преображением в древнегреческую богиню. Звезда позировала рядом с актером Арамом Арзуманяном.

"На съемках нового крутого проекта "Боги vs Блогеры", - говорится в подписи.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер в образе древнегреческой богини засветилась с известным актером

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