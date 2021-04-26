Відпочиваюча в Мексиці Настя Каменських поділилася сміливим кадром з пляжу, виблискуючи фігурою без частини купальника
Знаменита співачка щодня показує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як проводить час у відпустці, як веселиться з подругами і знімає своє реаліті-шоу. Кілька тижнів Настя розповідає, навіщо їй потрібне перезавантаження, насичені будні і чому вона хоче побути далеко від дому.
Зірка також не стала приховувати, що вчиться приймати себе будь-яку, тому ховати тіло і пишні форми більше не бажає. Зокрема, це зірка довела в черговий раз, коли вирушила на пляж в літньому хустці, пов'язавши його на стегнах, і маленькому бежевому ТОПі замість ліфа.
Примітно, що нижню частину бікіні зірка надягати не стала, акцентувавши на цьому увагу, коли повернулася до камери напівбоком і висунула стегно вперед.
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"Закрити очі і розчинитися в моменті 🏞», - написала Каменських під постом.
Ось що відповідають фанати, явно спантеличені тим фактом, що зірка відпочиває без купальника:
"А що по білизні??😂 😂 ; випрала, сохне; розсікаєш без трусів? Ніжки стегенця; і не забути надіти труси😜 🙈; Настя, яка ви красива😍; і як завжди одна і та ж поза на всіх фото; Для мене ідеал фігури саме такий; головне Все вчасно прикрити і норм; ось це Ляха величезна; ідеальна 🔥; найспекотніша жінка на світі!🔥 ; Без трусиків?))); Ніжки товсті то.....; Ох ці ляхи непереможні))».
Як відомо, кілька тижнів тому Настя вирушила до Мексики на затяжний "дівич-вечір", щоб відновити сили і прийти до тями після втрати батька і хвороби. Зірка заявила, що потребує перезавантаження і має намір навіть зняти реаліті-шоу, втім, заради зйомок зірка навіть покинула чоловіка.
Настя поставила артиста перед фактом, що полетить у відпустку тільки з дівчатами, що обурило самого Потапа. Проте, люблячий чоловік зробив Насті сюрприз і через пару тижнів прилетів до неї, чим підкорив мережу. Кадри з особистих зустрічей і навіть зі спальні спантеличили фанатів, адже на публіку таке виставляти не прийнято.
"Як же я давно цю ніч чекав,» - сказано в підписі під роликом.
Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!"