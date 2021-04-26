Отдыхающая в Мексике Настя Каменских поделилась смелым кадром из пляжа, сверкая фигурой без части купальника

Знаменитая певица каждый день показывает на своей странице в социальной сети Инстаграм, как проводит время в отпуске, как веселится с подругами и снимает свое реалити-шоу. Несколько недель Настя рассказывает, зачем ей нужна перезагрузка, насыщенные будни и почему она хочет побыть вдали от дома.

Звезда также не стала скрывать, что учится принимать себя любую, поэтому прятать тело и пышные формы больше не желает. В частности, это звезда доказала в очередной раз, когда отправилась на пляж в летнем платке, повязав его на бедрах, и маленьком бежевом топе вместо лифа.

Примечательно, что нижнюю часть бикини звезда надевать не стала, акцентировав на этом внимание, когда повернулась к камере полубоком и выдвинула бедро вперед.

«Закрыть глаза и раствориться в моменте 🏞», - написала Каменских под постом.

Вот что отвечают фанаты, явно озадаченные тем фактом, что звезда отдыхает без купальника. Причем многие не забыли упомянуть факт того, что звезда явно прибавила в весе:

«А что по белью??😂😂; постирала, сохнет; Рассекаешь без трусов?; Ножки окорочки;И не забыть надеть трусы 😜🙈; Настя, какая вы красивая 😍; И как всегда одна и та же поза на всех фото; Для меня идеал фигуры именно такой; Главное Все вовремя прикрыть и норм; Вот это ляха огромная; Идеальная 🔥; Самая жаркая женщина на свете!🔥; Без трусиков?))); Ножки толстые то.....; Ох эти ляхи непобедимые))».

Как известно, несколько недель назад Настя отправилась в Мексику на затяжной "девичник", чтобы восстановить силы и прийти в себя после потери отца и болезни. Звезда заявила, что нуждается в перезагрузке и намерена даже снять реалити-шоу, впрочем, ради съемок звезда даже покинула мужа.

Настя поставила артиста перед фактом, что улетит в отпуск только с девушками, что возмутило самого Потапа. Тем не менее, любящий супруг сделал Насте сюрприз и через пару недель прилетел к ней, чем покорил сеть. Кадры с личных встреч и даже из спальни озадачили фанатов, ведь на публику такое выставлять не принято.

«Как же я давно эту ночь ждал,» - сказано в подписи под роликом.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"