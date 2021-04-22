Певица Настя Каменских порадовала фанатов ярким фото своих приключений в Мексике, куда она отправилась без Потапа
Как известно, 33-летняя звезда снимает в экзотической стране свое реалити "Девочки рулят". Компанию певице составили ее мама Лидия Петровна и подружки, в том числе жена Позитива Анна Завгородняя.
В своем новом посте Каменских объявила выход следующей серии, заинтриговав неким сюрпризом, передает Politeka.net.
"Завтра на моем канале выйдет очень классная и душевная серия #РеалитиДевочкиРулят 🥰🔜 Как вы видели из анонса в конце 4 серии, мой бубличек @annchuk захотела устроить мне сюрприз 🙈. Скоро увидите, все ли у неё получилось", - сообщила Каменских.
На фото Настя предстала в белых мини-шортиках и разноцветном топе от купальника, накинув на плечи ветровку. Звезда удобно расположилась на диванчике, закинув одну ножку выше головы. Тем самым девушка позволила фанатам насладиться своей красотой.
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Публика оценила пост в комментариях:
"Ножки обалденные🔥"
"Тебе не надоело, одно и тоже, уже тошнит от тебя, люди, откройте глаза на этот вой"
"Ждём с нетерпением😍"
"Какие ножки, Настя, ты чудо😍"
"Вы такие Умнички и Красотки!!!! Одно удовольствие за Вами наблюдать!!!❤️"
"хоба😁"
"Замечтательные ножки😍"
Ранее Каменских объяснила затею с этой "перезагрузкой", как она назвала свое путешествие. Пережив смерть отца, певица захотела отвлечься и "наполниться", пережить новый опыт.
"В женщине столько разнообразных эмоций: от счастья до грусти, от смеха до слез. И так важно не терять ни одного из этих чувств. Я теперь каждый день говорю себе: "Чтобы не случилось, проживай, принимай и иди вперед улыбаясь! А если захотелось поплакать - плачь! Ты человек, ты многогранна в своих эмоциях! Живи ими, чувствуй их!", - признавалась она в Инстаграм.
Напомним, что Каменских с подругами показали свой отдых в одной кровати: «Хорошо хоть Никитюк нет!».
Как сообщала Politeka, похудевшая Каменских осчастливила мужчин, показав им свои красоты в купальнике: "Ты, Настя, все-таки молодец".
Также Politeka писала, что Настя Каменских подняла руку на самую близкую подругу: "Проблема с головой".