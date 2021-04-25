Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів фільмів "Квартал 95", показала себе на нічній прогулянці

Як пише Politeka.net, Світлана прославилася серед українських глядачів завдяки проектам"Квартал 95". Дівчина активно веде соціальні мережі, де публікує кадри не тільки своєї творчості, а й особистого життя.

Так сталося і цього разу. Світлана опублікувала фото, де позувала в сукні з відкритими плечима. Дівчині довелося притримувати наряд рукою, щоб нічого не засвітити. Волосся красуня залишила розпущеним, демонструючи їх ефектну довжину. На другому Ходченкова була на повний зріст і демонструвала ніжки, які залишилися майже не прикритими.

"Минулої ночі", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Зірка", " Дорога, Світлана. Ви-найкраща. Удачі Вам у всьому", "Дуже красива і чарівна без всяких сумнівів", "неймовірна", "ти красива і прекрасна)", " леді Вамп...", "Світлана! Ви просто красуня!", "Приклад природної краси".

Ми писали, що 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в декількох фільмах виробництва "Квартал 95", похвалилася фігурою в оточенні відомих чоловіків.

Так, Ходченкова в компанії свого колеги Івана Колеснікова відвідала шоу" Вечірній Ургант", відповідний знімок був оприлюднений в офіційній групі програми.

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