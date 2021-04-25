Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл пройшлася на подимумі разом з відомим дизайнером

Супермодель за роки своєї роботи звикла виглядати бездоганно на публіці і не приховує того, що їй лестить увагу цілої армії фанатів. При всьому своєму непростому характері, Наомі багато років співпрацює з найпопулярнішими модними будинками і завжди вітає колег з їх святами.

По одному з таких приводів 50-річна модель поділилася чуттєвим кадром з показу, на якому з'явилася з відомим дизайнером. Позуючи поруч з ним в чорному боді з накидкою-сіточкою з квітами, модель не стала ховати емоції.

"З днем народження @jpgaultierofficial! Твоя родзинка, твоя енергія, пристрасть до життя і твоя супер-елегантність дуже важливі ... вони роблять тебе особливою легендою !!! Насолоджуйся днем з сонцем", - написала Наомі під фото.

Шанувальники були вражені виглядом зірки:

"Тіло!! Тут прекрасно все; Ваше тіло захоплює дух 😍; маленька любов ❤️ створена підпорядковувати; найкраща людина з усіх; яка меланхолія, чудова дівчина; просто любов і нічого більше😍; з днем народження! 🎂 ; З Днем Народження, JP; Bellisima Nao! Зухвала Аргентина!; Наомі буде вічно розкішною дамою; я закохана в її стиль".

Нещодавно Наомі показала стильний лук, засвітивши також і бюст без ліфчика. Оскільки модель вибрала трендове пальто на ремені, вона не стала його зав'язувати, відкриваючи зону декольте. У того ж, золотиста кофта з сіточки, а також чорні штани з взуттям на високих підборах ідеально завершили її образ.

Пікантна деталь образу Наомі надала їй кокетства, а ідеально укладене волосся помітно омолодили вигляд зірки. За словами Наомі, слід часто їсти без величезних порцій, багато пити води і піклуватися про шкіру з ранніх років.

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