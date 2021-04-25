Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл прошлась на подимуме вместе с известным дизайнером

Супермодель за годы своей работы привыкла выглядеть безупречно на публике и не скрывает того, что ей льстит внимание целой армии фанатов. При всем своем непростом характере, Наоми много лет сотрудничает с самыми популярными модными домами и всегда поздравляет коллег с их праздниками.

По одному из таких поводов 50-летняя модель поделилась чувственным кадром из показа, на котором появилась с известным дизайнером. Позируя рядом с ним в черном боди с накидкой-сеточкой с цветами, модель не стала прятать эмоции.

«С днем рождения @jpgaultierofficial! Твоя изюминка, твоя энергия, страсть к жизни и твоя супер-элегантность очень важны… они делают тебя особой легендой !!! Наслаждайся днем с солнцем», - написала Наоми под фото.

Поклонники были впечатлены видом звезды:

«Тело!! Здесь прекрасно все; Ваше тело захватывает дух 😍; Маленькая любовь ❤️ создана подчинять; Самый лучший человек из всех; какая меланхолия, чудесная девушка; просто любовь и ничего больше😍; С днем ​​рождения! 🎂; С Днем Рождения, JP; Bellisima Nao! Дерзкая Аргентина!; Наоми будет вечно роскошной дамой; я влюблена в ее стиль».

Недавно Наоми показала стильный лук, засветив также и бюст без лифчика. Поскольку модель выбрала трендовое пальто на ремне, она не стала его завязывать, приоткрывая зону декольте. У тому же, золотистая кофта из сеточки, а также черные брюки с обувью на высоком каблуке идеально завершили ее образ.

Пикантная деталь образа Наоми придала ей кокетства, а идеально уложенные волосы заметно омолодили вид звезды. По словам Наоми, следует часто есть без огромных порций, много пить воды и заботиться о коже с ранних лет.

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