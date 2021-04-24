Світська левиця і модель Кайлі Дженнер разом з сестрою знялася в стильній рекламній фотосесії

Завдяки реаліті-шоу, всі сестри Кардашьян стали дуже популярні, а кожна з прославилися дівчат не стала упускати свого шансу. Жодна з сестер не побажала бути в тіні іншої, тому нерідко красуні змагаються за першість і титул «найпривабливішої».

Кайлі і Кендалл Дженнер люблять брати участь у фотосесіях разом, так як вони помітно молодше своїх старших сестер і мають між собою не таку велику різницю у віці. Не так давно дівчата вирішили вразити образами в простих маленьких топах і покрасуватися на камеру ідеальною шкірою.

На публіці Кайлі практично неможливо помітити без макіяжу, тоді як Кендалл є супермоделлю і повинна виглядати бездоганно завжди. На знімку видно, як обидві красуні позують, заклично дивлячись в об'єктив і спокушаючи видом в схожих луках. Лише завдяки верхньому одязі образ Кендалл вийшов більш скромним.

Відзначимо, фото без реклами шанувальникам подобається не менше. Наприклад, на нових фото Кайлі і Кім помірялися принадами в маленьких і схожих Бікіні на тонких зав'язках. Спокусливо прогнувшись, зірки намагалися показати незвичайне поєднання тонкої талії з пишними стегнами.

На другому фото Кайлі зробила акцент саме на блискучому від шиммера тілі, яким так пишається, адже після пологів їй вдалося скинути 15 кілограм зайвої ваги.

"Ідеальні малятка😍; королеви полюють 🔥; в їх венах романтика тече💞; Омг це неймовірно; Вправо👏 🔥; Я відчуваю, що чоловіки виберуть, ні, підсвідомо будуть вибирати Кайлі; Кім Така недоступна; зараз йду в спортзал !!!; Горять чесно!; ти знущаєшся наді мною".

Нагадавши, безсоромна і гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в салатовому бікіні гарненько " підсмажилася "на сонці:"Комплект на мільйон".

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