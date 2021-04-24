Светская львица и модель Кайли Дженнер вместе с сестрой снялась в стильной рекламной фотосессии

Благодаря реалити-шоу, все сестры Кардашьян стали очень популярны, а каждая из прославившихся девушек не стала упускать своего шанса. Ни одна из сестер не пожелала быть в тени другой, поэтому нередко красотки состязаются за первенство и титул «самой привлекательной».

Кайли и Кендалл Дженнер любят принимать участие в фотосессиях вместе, так как они заметно моложе своих старших сестер и имеют между собой не такую большую разницу в возрасте. Не так давно девушки решили впечатлить образами в простых маленьких топах и покрасоваться на камеру идеальной кожей.

На публике Кайли практически невозможно заметить без макияжа, тогда как Кендалл является супермоделью и должна выглядеть безупречно всегда. На снимке видно, как обе красотки позируют, призывно глядя в объектив и соблазняя видом в похожих луках. Лишь благодаря верхней одежде образ Кендалл вышел более скромным.

Отметим, фото без рекламы поклонникам нравится не меньше. К примеру, на новых фото Кайли и Ким померились прелестями в маленьких и похожих бикини на тонких завязках. Соблазнительно прогнувшись, звезды пытались показать необычное сочетание тонкой талии с пышными бедрами.

На втором фото Кайли сделала акцент именно на сверкающем от шиммера теле, которым так гордится, ведь после родов ей удалось сбросить 15 килограмм лишнего веса.

«Идеальные малышки😍; Королевы охотятся 🔥; в их венах романтика течет💞; Омг это невероятно; Вправо 👏🔥; Я чувствую, что мужчины выберут, нет ,подсознательно будут выбирать Кайли; Ким такая недоступная; сейчас иду в спортзал !!!; Горят честно!; ты издеваешься надо мной».

Напомним, бесстыжая и горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в салатовом бикини хорошенько "поджарилась" на солнце: "Комплект на миллион".

Как сообщала Politeka, Знойная Кортни Кардашьян показала сочную фигурку в роскошной спальне: "Тело мечты".

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