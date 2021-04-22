Співачка Настя Каменських порадувала фанатів яскравим фото своїх пригод в Мексиці, куди вона вирушила без Потапа
Як відомо, 33-річна зірка знімає в екзотичній країні своє реаліті "дівчатка рулять". Компанію співачці склали її мама Лідія Петрівна і подружки, в тому числі дружина позитиву Анна Завгородня.
У своєму новому пості Каменських оголосила вихід наступної серії, заінтригувавши сюрпризом, передає Politeka.net.
"Завтра на моєму каналі вийде дуже класна і душевна серія #Реалитидевочки 🥰 🔜 як ви бачили з анонсу в кінці 4 серії, мій бубличок @annchuk захотіла влаштувати мені сюрприз🙈. Скоро побачите, чи все у неї вийшло", - повідомила Каменських.
На фото Настя постала в білих міні-шортиках і різнобарвному топі від купальника, накинувши на плечі вітровку. Зірка зручно розташувалася на диванчику, закинувши одну ніжку вище голови. Тим самим дівчина дозволила фанатам насолодитися своєю красою.
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Публіка оцінила пост в коментарях:
"Ніжки шалені🔥"
"Тобі не набридло, одне й теж, вже нудить від тебе, люди, відкрийте очі на це виття"
"Чекаємо з нетерпінням 😍"
"Які ніжки, Настя, ти диво 😍"
"Ви такі розумнички і красуні!!!! Одне задоволення за Вами спостерігати!!!❤️"
"хоба😁"
"Ніжки як мрія😍"
Раніше Каменських пояснила затію з цим "перезавантаженням", як вона назвала свою подорож. Переживши смерть батька, співачка захотіла відволіктися та "наповнитися", пережити новий досвід.
"У жінці стільки різноманітних емоцій: від щастя до смутку, від сміху до сліз. І так важливо не втрачати жодного з цих почуттів. Я тепер кожен день кажу собі: "Щоб не сталося, проживай, приймай і йди вперед посміхаючись! А якщо захотілося поплакати - плач! Ти людина, ти багатогранна в своїх емоціях! Живи ними, відчувай їх!", - зізнавалася вона в Instagram.
Нагадаємо, що Каменських з подругами показали свій відпочинок в одному ліжку: "добре хоч Нікітюк немає!».
Як повідомляла Politeka, схудла Каменських ощасливила чоловіків, показавши їм свої краси в купальнику:"ти, Настя, все-таки молодець".
Також Politeka писала, що Настя Каменських підняла руку на найближчу подругу:"Проблема з головою".