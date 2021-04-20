Популярная украинская певица Настя Каменских приподняла бикини, показывая фигуру на отдыхе

Отправившись на отпуск в Мексику с близкими, Настя времени зря не теряет и активно снимает контент для нового шоу. При этом звезда успевает понежиться на побережье и показать свою фигуру в модных купальниках, которые взяла с собой.

Примечательно, что в свою длительную поездку Каменских отправилась без мужа, но с подругами. Поэтому сейчас Настя ни в чем себе не отказывает и покоряет мужчин весьма дерзкими образами.

Не так давно на пляже похудевшая Настя в леопардовом купальнике насладилась видом курортной зоны. Причем не забыла звезда потянуть за лямки бикини, пока позировала. Выставив ноги вперед, Каменских сразу привлекла внимание к себе. По мнению восхищенных мужчин, девушка знает, что ей надо, чтобы ею увлеклись:

«Красотка🔥Какая красивая женщина; Ногиии😍🔥; безумно желанна!!; Ты идеал любого мужчины!!🔥; Ноги как у Кендалл 😍; Ты, Настя, все таки молодец; Какая ты Настя все таки молодец! вот что нужно мужикам?)) правильно, показывать периодически им свои прелести)); Прекрасная фигура. Ждём новые фотки;Просто "Караул"; Ноги длинные.ах эти брови в разлет».

Как известно, недавно Настя взялась за съемки собственного реалити-шоу «Девочки рулят». Для этого она отправилась в Мексику, а компанию ей составили ее подруги: жена певца Позитива Аня Андрийчук-Завгородняя, а также менеджеры NK – Илона Пашкевич и Валерия Коваль. В новом посте Каменских показала, как она с девочками расслаблялась в поездке.

Так, на новом фото подружки вчетвером умостились на кровать. При этом, Андрийчук расслабленно лежит на кровати, а остальные сидят над ней.

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".