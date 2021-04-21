Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл приталеній білій сукні підкорила ідеальною фігурою

Неодноразово Наомі Кемпбелл розповідала, що вона володіє винятковими формами тільки завдяки генам і ніяких особливих секретів краси у неї немає. Тим не менш, зараз знаменитої супермоделі вже більше 50 років, і вона як і раніше виглядає на 30, маючи можливість перевершити навіть молодих красунь. Тому, правила догляду за собою у неї точно є.

Як можна помітити на фото, зірка виглядає і правда розкішно, особливо в короткій білій сукні з приталеним силуетом і довгими рукавами. Виставивши довгі ноги напоказ, Наомі тільки підкреслила свою акуратну форму. Схоже, зірка ретельно піклується про шкіру, щоб мати здоровий і сяючий вигляд.

Але, незважаючи на хорошу спадковість, модель особливих надмірностей собі не дозволяє. Примітно, що сама Наомі також не вірить в дієти і голодування. Вона не раз говорила, що ніколи себе особливо обмежувала в харчуванні і задоволеннях.

"Викладена Краса; Loveeeee it❤️; спасибі, моя божественна і вічна муза і феноменальна сестра♥; красива😍; обожнюю, макіяж без подібний, а ноги ще краще; Мама Наомі. Завжди повторюю🇳 🇬. We Stan🔥; дивно ❤️; така красива 🙌; Вау так весело😍; Ясс Наомі 😍; Красиво; така красива!",- відповідають фанати.

До цього 50-річна супермодель Наомі Кемпбелл вирішила цього разу похвалитися не тільки прекрасним тілом у відмінній формі і образі. Справа в тому, що зірка вирішила відпочити від роботи і відправилася в особисту віллу кенійському місті Малінді. Вирішивши зробити екскурсію по будинку, модель причепурилася і прогулялася з камерою.

Весь її будинок зроблений відомими дизайнерами, а у кожної речі є своя історія.

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