Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл приталенном белом платье покорила идеальной фигурой

Неоднократно Наоми Кэмпбелл рассказывала, что она обладает исключительными формами только благодаря генам и никаких особых секретов красоты у нее нет. Тем не менее, сейчас знаменитой супермодели уже больше 50 лет, и она по-прежнему выглядит на 30, имея возможность превзойти даже молодых красавиц. Поэтому, правила ухода за собой у нее точно имеются.

Как можно заметить на фото, звезда выглядит и правда роскошно, особенно в коротком белом платье с приталенным силуэтом и длинными рукавами. Выставив длинные ноги напоказ, Наоми только подчеркнула свою аккуратную форму. Похоже, звезда тщательно заботится о коже, чтобы иметь здоровый и сияющий вид.

Но, несмотря на хорошую наследственность, модель особых излишеств себе не позволяет. Примечательно, что сама Наоми также не верит в диеты и голодание. Она не раз говорила, что никогда себя особенно ограничивала в питании и удовольствиях.

«Выложенная красота; Loveeeee it ❤️; спасибо, моя божественная и вечная муза и феноменальная сестра ♥; Красивая😍; Обожаю, макияж без подобный, а ноги еще лучше; Мама Наоми. Всегда повторяю 🇳🇬. We Stan🔥; Удивительно ❤️; Такая красивая 🙌; Вау так весело 😍; Яссс Наоми 😍; Красиво; Такая красивая!», - отвечают фанаты.

До этого 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл решила в этот раз похвастаться не только прекрасным телом в отличной форме и образе. Дело в том, что звезда решила отдохнуть от работы и отправилась в личную виллу кенийском городе Малинди. Решив сделать экскурсию по дому, модель принарядилась и прогулялась с камерой.

Весь ее дом сделан известными дизайнерами, а у каждой вещи есть своя история.

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