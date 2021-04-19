Відома співачка Настя Каменських (NK) у компанії подружок вирушила до Мексики, де знімає своє реаліті-шоу

Красуня вирішила показати своє життя таким, яким воно є, повідомляє Politeka.net. А нещодавно артистка зважилася на одкровення, показавши, як виглядала до й після схуднення.

Зараз зірка може похвалитися "нереальною" фігурою, як, наприклад, в недавньому пості. На знімку Настя постала в чорному топіку, довжина якого дозволила розглянути її пружний живіт.

А короткі шортики оголили стрункі ніжки, від яких також не можна було відірватися.

У такому вигляді Настя позувала на пляжі біля місцевого покажчика.

"Мій спортивний ранок", - написала Настя.

За 15 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Класна", " гарний спортивний ранок, особливо, коли твоє позування може хтось зняти!", "Реально нереальна 🖤", " Настя, коли додому ?", "Гарного дня, Настюша", " ти супер ❤️ мій ранок теж починається зі спорту🔥 🔥 🔥", " йоу! Коли ж я одягну шорти😂 😍", "груди класні!А фігура як у багатьох українок!Тільки перевага її в тому, що у неї багато "бабла"!", "Привет! Настюхо, ти як завжди 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, на початку червня минулого року Настя Каменських зізналася, що за допомогою дієти і спорту вона скинула практично 20 кілограмів.

Зірка повністю відмовилася від солодкого, але іноді дозволяє собі шматочок чізкейку, а зарядку красуня радить робити натщесерце, адже так швидше спалюються калорії.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".

Як повідомляла Politeka, ігривая Каменських в легкому халатику блиснула своїми екзотичними плодами: "черга вишикувалася...".

Також Politeka писала, що "вагітна" Настя Каменських впала посеред вулиці: "штормить максимум три місяці".