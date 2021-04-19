Известная певица Настя Каменских (NK) в компании подружек отправилась в Мексику, где снимает свое реалити-шоу

Красотка решила показать свою жизнь такой, какая она есть, сообщает Politeka.net. А недавно артистка решилась на откровение, показав, как выглядела до и после похудения.

Сейчас звезда может похвастаться "нереальной" фигурой, как, например, в недавнем посте. На снимке Настя предстала в черном топике, длина которого позволила рассмотреть ее упругий живот.

А короткие шортики оголили стройные ножки, от которых также нельзя было оторваться.

В таком виде Настя позировала на пляже возле местного указателя.

"Мое спортивное утро", - написала Настя.

За 15 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Классная", "Хорошее спортивное утро, особенно, когда твоё позирование может кто-то снять!", "Реально нереальная 🖤", "Настя, когда домой ?", "Хорошего дня, Настюша", "Ты супер ❤️ мое утро тоже начинается со спорта🔥🔥🔥", "Йоу! Когда же я одену шорты 😂😍", "Грудь классная! А фигура как у многих украинок!Только преимущество ее в том,что у нее много "бабла"!", " Привет! Настюха, ты как всегда 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, в начале июня прошлого года Настя Каменских призналась, что с помощью диеты и спорта она сбросила практически 20 килограммов.

Звезда полностью отказалась от сладкого, но иногда позволяет себе кусочек чизкейка, а зарядку красотка советует делать натощак, ведь так быстрее сжигаются калории.

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".

Также Politeka писала, что "беременная" Настя Каменских упала посреди улицы: "Штормит максимум три месяца".