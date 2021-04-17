Відома модель Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, показала себе і свого улюбленця

Як пише Politeka.net, 19-річна красуня пішла по стопах мами і встигла вже побудувати вдалу кар'єру моделі. Дівчина підкорила не тільки подіуми, але і багато провідних глянці. Не забуває модель і про соціальні мережі, де публікує цікаві фото.

На показових кадрах дівчина з'явилася в купальнику. Дівчина гуляла на галявині біля дерев. На першому фото Кайя була одна, а на другому демонструвала тільки ніжки і свого коханого - собаку.

Фанати поставили більше 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я отримала свої персики в Каліфорнії", "сонячне світло", " вона красуня. Вона милість", "Вау, неймовірно"," красива дівчина"," така мила і природна Кайя"," Ти така ж красива, як твоя мама"," Боже мій, мила","Літня любов".

Ми писали, що дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер розчулила шанувальників домашнім вихованцем.

Кайя Гербер нещодавно взяла на поруки цуценя, яким тепер хвалиться в мережі. Так вона зробила селфі, притискаючи маленького песика рукою до своїх грудей і обличчя. Схоже, малюк не заперечує проти такого звернення.

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