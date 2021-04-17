Известная модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, показала себя и своего любимца

Как пишет Politeka.net, 19-летняя красотка пошла по стопам мамы и успела уже построить удачную карьеру модели. Девушка покорила не только подиумы, но и многие ведущие глянцы. Не забывает модель и о социальных сетях, где публикует интересные фото.

На показательных кадрах девушка появилась в купальнике. Девушка гуляла на лужайке возле деревьев. На первом фото Кайя была одна, а на втором демонстрировала только ножки и своего любимого - собаку.

Фанаты поставили больше 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я получила свои персики в Калифорнии", "Солнечный свет", "Она красавица. Она милость", "Вау, невероятно", "Красивая девушка", "Такая милая и естественная Кайя", "Ты такая же красивая, как твоя мама", "Боже мой, милая", "Летняя Любовь".

Мы писали, что дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер умилила поклонников домашним питомцем.

Кайя Гербер недавно взяла на поруки щенка, которым теперь хвастается в сети. Так она сделала селфи, прижимая маленького песика рукой к своей груди и лицу. Похоже, малыш не возражает против такого обращения.

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