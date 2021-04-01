Известная модель Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, показала себя в нижнем белье
Как пишет Politeka.net, 19-летняя красотка уже успела в столь юном возрасте покорить мировые подиумы. Звезда не стесняется показать свое тело и активно подогревает интерес к своей персоне в социальных сетях. Гербер уже успела собрать миллионы фанатов в Инстаграм, где часто публикует фото.
Красотка в этот раз надела черное мини-белье. Звезда выгнулась, восхищая изгибами молодого тела. На другом фото девушка уже сидела топлес, скрывая грудь коленом.
Фанаты поставили более 300 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Горячо", "Потрясающая, вау", "Великолепные женщины!!!", "Черт побери, Пит Дэвидсон - счастливчик!", "Красивая девушка", "Кайя, ты слишком много со мной делаешь", "Похоже на веселую и бесплатную съемку", "как дела девочка, где бог, увидимся, хммммммм, детка".
Мы писали, что 19-летняя дочь супермодели 90-их Синди Кроуфорд Кайя Гербер умилила поклонников фото с двумя очаровательными созданиями.
Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует в купальнике и широкополой шляпе, полностью скрывающей ее лицо.
Напомним, 19-летняя дочь Синди Кроуфорд покрасовалась топлес, сжав упругие формы рукой
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