Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вирішила показати свій розкішний будинок в кеннійском місті

50-річна супермодель Наомі Кемпбелл вирішила цього разу похвалитися не тільки прекрасним тілом у відмінній формі і образі. Справа в тому, що зірка вирішила відпочити від роботи і відправилася в особисту віллу кенійському місті Малінді. Вирішивши зробити екскурсію по будинку, модель причепурилася і прогулялася з камерою.

Весь її будинок зроблений відомими дизайнерами, а у кожної речі є своя історія

"Це дуже заспокійливе і особливе місце. Тут ви не хочете говорити по телефону і включати телевізор. Тут просто хочеться читати і бути наодинці з собою. Приємно іноді чути тільки тишу і цвіркунів", - зазначила супермодель. У ролику видно, що ефектна красуня прогулюється по будинку в білих нарядах, одним з яких вдалося підкорити найбільше.

Тонкий білий топ і спідниця-олівець підкреслили фігуру 50-річної зірки, а накидка того ж дизайну ідеально його доповнила.

"Досконалість; я хочу поїхати з тобою в Кенію ❤️ saudade 🥰; Боже мій!! Що за мрія; Наркотик!; Милий домашній мед; коли я прийду ..? 😍 ❤ ; Неймовірно красиво!; красивий будинок Наомі🙌 🏽 😍 🙌; це приголомшлива любов! Коли новосілля?; Це приголомшливо; молодець, Королева, спасибі за внесок у Батьківщину», - пишуть фанати.

На архівних кадрах видно, що Наомі має струнку і атлетичну фігуру з народження і її успіх в тому, що вона дотримується обмежень, щоб цю форму не втратити і тепер. В одязі зі звіриним принтом Наомі перетворилася на справжню дику кішку, з якими її часто порівнюють.

До слова, для ідеальної шкіри Наомі часто ходить в спа-салон, щоб провести процедуру лімфодренажного масажу за допомогою мадеротерапії — техніки з використанням спеціальних дерев'яних інструментів.

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