Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл решила показать свой роскошный дом в кеннийском городе

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл решила в этот раз похвастаться не только прекрасным телом в отличной форме и образе. Дело в том, что звезда решила отдохнуть от работы и отправилась в личную виллу кенийском городе Малинди. Решив сделать экскурсию по дому, модель принарядилась и прогулялась с камерой.

Весь ее дом сделан известными дизайнерами, а у каждой вещи есть своя история

"Это очень успокаивающее и особенное место. Здесь вы не хотите говорить по телефону и включать телевизор. Здесь просто хочется читать и быть наедине с собой. Приятно иногда слышать только тишину и сверчков", — отметила супермодель. В ролике видно, что эффектная красотка прогуливается по дому в белых нарядах, одним из которых удалось покорить больше всего.

Тонкий белый топ и юбка-карандаш подчеркнули фигуру 50-летней звезды, а накидка того же дизайна идеально его дополнила.

«Совершенство; Я хочу поехать с тобой в Кению ❤️ saudade 🥰; Боже мой!! Забудем о правилах. Что за мечта; Наркотик!; Милый домашний мёд; Когда я приду ..? 😍❤; Невероятно красиво!; красивый дом Наоми 🙌🏽😍🙌; Это потрясающая любовь! Когда новоселье?; Это потрясающе; Молодец, Королева, спасибо за вклад в Родину», - пишут фанаты.

На архивных кадрах видно, что Наоми имеет стройную и атлетичную фигуру с рождения и ее успех в том, что она придерживается ограничений, чтобы эту форму не потерять и теперь. В одежде со звериным принтом Наоми превратилась в настоящую дикую кошку, с которыми ее часто сравнивают.

К слову, для идеальной кожи Наоми часто ходит в спа-салон, чтобы провести процедуру лимфодренажного массажа с помощью мадеротерапии — техники с использованием специальных деревянных инструментов.

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