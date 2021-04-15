Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, з'явилася у відвертому топіку

Модель заробила величезну популярність в мережі після того, як розповіла про свої пластичні операції, повідомляє Politeka.net. Омович збільшила груди і сідниці, а також зробила ринопластику і змінила форму губ.

Зараз на Instagram моделі підписані 1,5 мільйона користувачів мережі з різних країн.

Модель регулярно балує шанувальників жаркими фото. Так, цього разу зірка позувала в крихітному топі без білизни. Тонка тканина обтягнула "солодощі" - шостий розмір Олени так, що було видно найпікантніші місця. Тонка бретелька спала з плеча, а Олена злегка вигнулася, демонструючи тонку талію і плоский живіт, трохи спустивши штани.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Чомусь коли я пахви свої фотографую фотка стільки лайків не збирає )", "Красуня", "ви просто до біса с**суальні і красиві", "Приголомшлива крихітко 👏 🔥 😍", "таке прекрасне тіло"," найкрасивіша дівчина в Instagram❤️❤️", " краса!", "Дуже красива Олена, дуже гарне обличчя, а фігура з дуже гарними грудьми"," Боже мій, яка ти красива, сексуальна і ефектна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович приховує особисте життя. Раніше вона показувала свого бойфренда, пізніше видалила знімки з ним, чим викликала чутки про розставання.

Нагадаємо, Українська Кардашьян задерла сукню, показуючи " диньки "з пікантного ракурсу:"час пустощів".

Як повідомляла Politeka, Українська Кардашьян насилу приховала форми шостого розміру в мікро-топіку.

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