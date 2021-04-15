Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, появилась в откровенном топике

Модель заработала огромную популярность в сети после того, как рассказала о своих пластических операциях, сообщает Politeka.net. Омович увеличила груди и ягодицы, а также сделала ринопластику и изменила форму губ.

Сейчас на Инстаграм модели подписаны 1,5 миллиона пользователей сети с разных стран.

Модель регулярно балует поклонников жаркими фото. Так, в этот раз звезда позировала в крохотном топе без белья. Тонкая ткань обтянула "сладости" - шестой размер Алены так, что было видно самые пикантные места. Тонкая бретелька спала с плеча, а Алена слегка выгнулась, демонстрируя тонкую талию и плоский живот, немного спустив брюки.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Почему-то когда я подмышки свои фотографирую фотка столько лайков не собирает )", "Красотка", "Вы просто чертовски с**суальны и красивы", "Потрясающая детка 👏🔥😍", "Такое прекрасное тело", "Самая красивая девушка в Instagram ❤️❤️", "Прелесть!", "Очень красивая Алена, очень красивое лицо, а фигура с очень красивой грудью", "Боже мой, какая ты красивая, сексуальная и эффектная", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович скрывает личную жизнь. Ранее она показывала своего бойфренда, позже удалила снимки с ним, чем вызвала слухи о расставании.

Напомним, украинская Кардашьян задрала платье, показывая "дыньки" с пикантного ракурса: "Время шалостей".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом припрятала формы шестого размера в микро-топике.

Также Politeka писала, украинская Кардашьян показала свои силиконовые ягодицы в стрингах, обжигающее видео.