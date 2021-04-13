Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою в світі, підкреслила фігуру незвичайним вбранням з декольте

Не так давно відомий пластичний хірург Джуліан де Сільва провів дослідження, в ході якого займався розрахунками з метою визначення ідеальної зовнішності. У Центрі дослідження лежала формула "золотого перетину". Як виявилося, пропорції обличчя Белли Хадід - склали цілих 94,35%, що вище інших людей, яких Джуліан перевіряв з теорії. Тепер Беллу називають найкрасивішою дівчиною в світі.

Молода супермодель, втім, ніяк не заперечує і продовжує розбурхувати видом в нових зйомках. Не так давно Белла вирішила поділитися кадрами з фотосесії, в якій позувала в дизайнерських нарядах перед скляними стінами – інсталяціями.

Дівчина підкреслила бюст завдяки вузькому верху модного вбрання, причому плаття було настільки тісним, що груди Белли виглядала дещо неприродно притиснутою.

"Перегляньте кілька фотографій з нової капсульної кампанії fendi, як вона виглядає!",- захопилася Белла новими образами. Фанати відразу відповіли:

"Перший образ заворожує❤️; perfeita; ви виглядаєте такою щасливою, радий що ти повернулася до роботи; Божественна красоточка😍; такий красивий і дорога людина❤️; УХ ти!!! ти такий милий образ; Оуууу, дзвенить дзвонами; Вау, ангел!; Белла, ти така красива і правда хороша; Аааа приголомшливо; Королева Фенді».

До цього модель постала в маленькій чорній сукні, з верхом, декорованим напівпрозорими стрічками, і на підборах. Дівчина зібрала волосся в тугий пучок, щоб ніщо їй не заважало виконувати гімнастичний трюк.

Белла підкинула руки вгору і почала несамовито "крутитися", роблячи "колесо". Після кількох сальто, як ні в чому не бувало, красуня повернулася у вихідне положення і, здається, що навіть не захекалася.

Багато користувачів припустили, що замість Хадід трюк виконував її дублер, що, цілком ймовірно.

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