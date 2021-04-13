Епатажна українська модель Олена Омович показала себе в лазні без зайвих прикрас

Відома красуня, яка прославилася в Instagram як "українська Кардашьян" завдяки своїй любові до пластичних операцій і відвертим фото, поділилася новим селфі на своїй сторінці. Про це пише Politeka.net.

Омович ніколи не соромилася виставляти напоказ свої вражаючі форми, над якими не раз працювали хірурги. На цей раз модель вирішила сфотографуватися в лазні. Красуня показала себе прямо в парильні, не забувши вибрати найвдаліший ракурс.

На фото Омович позує, закутавшись в тонке простирадло і замотавши волосся в рушник. При цьому на моделі явно менше косметики, ніж зазвичай. Олена вирішила подражнити шанувальників, сфотографувавши себе зверху і тим самим привертаючи увагу до своїх пишних грудей.

"Любите баньку?",- поцікавилася дівчина у передплатників.

Люди тут же почали коментувати її пост.

"Імплантат в лазні лопнути не може?", "Хто з собою в баню телефон бере?", "Як же ти живеш з такими кулями, бідолаха«," яка ж ти зайка. просто німагу", "хороша парнушка", "Хочу в баню", "з тобою все полюбиш", "Просто вогонь супер", "Ого, як рак", " а тітюлі не розплавляться?", "Обожнюю баньку та з віником, та з чайком трав'яним", - пишуть люди.

Нагадаємо, українська Кардашьян задерла сукню, показуючи "диньки" з пікантного ракурсу:"час пустощів".

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