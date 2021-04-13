Эпатажная украинская модель Алена Омович показала себя в бане без лишних прикрас

Известная красотка, прославившаяся в Инстаграм как «украинская Кардашьян» благодаря своей любви к пластическим операциям и откровенным фото, поделилась новым селфи на своей странице. Об этом пишет Politeka.net.

Омович никогда не стеснялась выставлять напоказ свои впечатляющие формы, над которыми не раз работали хирурги. На этот раз модель решила сфотографироваться в бане. Красотка показала себя прямо в парилке, не забыв выбрать самый удачный ракурс.

На фото Омович позирует, закутавшись в тонкую простыню и замотав волосы в полотенце. При этом на модели явно меньше косметики, чем обычно. Алена решила подразнить поклонников, сфотографировав себя сверху и тем самым привлекая внимание к своей пышной груди.

«Любите баньку?», - поинтересовалась девушка у подписчиков.

Люди тут же принялись комментировать ее пост.

«Имплантат в бане лопнуть не может?», «Кто с собой в баню телефон берет?», «Как же ты живешь с такими Шарами, бедняга», «какая же ты зайка. просто нимагу», «Хорошая парнушка», «Хочу в баню», «С тобой все полюбишь», «Просто огонь супер», «Ого, как рак», «А титюли не расплавятся?», «Обожаю баньку да с веничком, да с чайком травяным», - пишут люди.

Напомним, украинская Кардашьян задрала платье, показывая "дыньки" с пикантного ракурса: "Время шалостей".

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