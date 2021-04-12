Модель Альона Омович, яку порівнюють з Кім Кардашьян, підняла сукню, показуючи фігуру

Кілька років модель веде свій Instagram, показуючи кращі кадри з рекламних фотосесій. Так як дівчина займається рекламою одягу для онлайн-магазинів, в відмітках її фото в профілі можна знайти найрізноманітніші кадри з неймовірними образами. Причому більшість з них будуть відкриті і підкреслюють фігуру.

Так як Омович має струнку фігуру і не набирає зайвого, через непримітні форми вона вирішила зробити пластику, збільшивши бюст до шостого розміру і поставивши імпланти в сідниці. Тепер увага до дівчат підвищена, чим вона успішно користується, шокуючи новими розповідями про плани на майбутнє.

Як можна помітити, вигляд Олену не бентежить-вона з легкістю задирає плаття, показує нові форми, роздягається перед об'єктивом, ледь дотримуючись правил пристойності, і всіляко нагадує, що їй подобається такий тип фігури і змінюватися вона не буде. У чорній маленькій сукні Олена і зовсім крутнула сідницями, хвалячись виглядом.

Нещодавно у своєму мікроблозі Олена в черговий раз продемонструвала шанувальникам свої пружні форми.

"Порадьте фільмів в коменти. Мені з останнього в душу запав "небезпечна спокуса 2021". Дуже рекомендую. Стильний детектив із закрученим сюжетом, - написала модель.

Користувачі тут же почали активно обговорювати її нове фото, засинаючи компліментами і відповідями на прохання. "Красуня", "дуже класна, виглядаєш супер", "Уфффф яка, бомбова", "красива", "вогонь", - пишуть в коментарях.

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