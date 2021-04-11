Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе, вразивши фігурою
Як пише Politeka.net, 25-річна красуня встигла підкорити світові подіуми і розкрутити себе в Instagram, де за Гейл стежать сотні тисяч фанатів. Дівчина там часто радує користувачів цікавими образами і проводить тренування разом з іншими.
Цього разу Келлі показала себе в нижній білизні, позуючи у ванній кімнаті. Дівчина нахилилася над умивальником, захоплюючи ідеальними вигинами у відображенні дзеркала. Кадри красуня не підписувала, але фанати відразу засипали лайками і коментарями зірку:
"Ти чудово виглядаєш", " спасибі, що були з нами так чесні! Ви є зразком для наслідування для багатьох людей", "приголомшливо красива жінка" ," я збираюся це намалювати" ," я з фанатів з Індонезії, Привіт", "Богиня", "Жаркість перевантажена", " сподіваюся, тобі стало краще! Ти сильна і ми з тобою".
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Ми писали, що відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала свій шикарний загар в бікіні.
Келлі трохи вигнулася, виставивши пружні сідниці в бікіні. Шикарна п'ята точка була вологою чи то від води, чи то від лосьйону.
Груди приманювала погляд в купальнику, який її відмінно підкреслив.
Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret в білизні залізла на кухонний стіл, розставивши ніжки
А ще Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret втиснула пружних "подружок" у вузький купальник
Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл з Victoria's Secret непристойно широко розставила ніжки в крихітному бікіні