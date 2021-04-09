Відома модель Наомі Кемпбелл у пікантній сукні з вирізом показала зайве

Легендарна красуня, яка відзначила 50-річчя зі звичним їй блиском, продовжує дивувати зовнішністю. У недавній фотосесії для модного глянцю зірка взагалі постаал в незвичайному квітчастому вбранні, що прикриває її тонку фігуру.

Однак Наомі не обійшлася без пікантних ноток у своєму цибулі і відчинила декольте, повністю показуючи груди без ліфчика і акуратно повертаючись боком до камери. Пишний наряд виглядав досить органічно з темними локонами і блискучою шкірою моделі, проте відкритий бюст перетягнув на себе всю увагу.

"Я дбала про свою шкіру з самого дитинства, оскільки мама завжди говорила мені, що обличчя і тіло обов'язково потрібно зволожувати", – розповідала про себе раніше модель. Заради того, щоб завжди бути привабливою, вона навіть носить перуки, приховуючи залисини.

Модель також помічає, що не збирається звертатися до пластичного хірурга. Замість цього вона робить "підтяжку обличчя" в домашніх умовах: натягує пасма біля скронь і скручує їх на потилиці, а потім прикриває зачіску волоссям.

Нещодавно Кемпбелл також вирішила згадати про архівне стильне фото з колегою і подругою. На знімку супермодель позувала в модній сукні з одних срібних паєток, які прикрасили її точену фігуру і підкреслили тон шкіри, яким сама Наомі так пишається, називаючи себе пантерою.

"З Днем Народження; не дивись на мене цими щасливими очима! Краще йди до мене; я цукерка💕 💞4 вся королева в блискітках, неможлива; спасибі..⚘ ⚘ ; З Днем народження @ dianaross❤️; вона також хороша, як раніше, небезпечна Багіра; чорні королеви; ви обидва виглядаєте приголомшливо; Наомі, Ти виглядаєш приголомшливо на цій картинці", пишуть фанати.

Нагадаємо, що 50-річна Наомі Кемпбелл в панчохах і міні показала, що не боїться віку: «Королева».

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