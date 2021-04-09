Відома модель Наомі Кемпбелл у пікантній сукні з вирізом показала зайве
Легендарна красуня, яка відзначила 50-річчя зі звичним їй блиском, продовжує дивувати зовнішністю. У недавній фотосесії для модного глянцю зірка взагалі постаал в незвичайному квітчастому вбранні, що прикриває її тонку фігуру.
Однак Наомі не обійшлася без пікантних ноток у своєму цибулі і відчинила декольте, повністю показуючи груди без ліфчика і акуратно повертаючись боком до камери. Пишний наряд виглядав досить органічно з темними локонами і блискучою шкірою моделі, проте відкритий бюст перетягнув на себе всю увагу.
"Я дбала про свою шкіру з самого дитинства, оскільки мама завжди говорила мені, що обличчя і тіло обов'язково потрібно зволожувати", – розповідала про себе раніше модель. Заради того, щоб завжди бути привабливою, вона навіть носить перуки, приховуючи залисини.
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Модель також помічає, що не збирається звертатися до пластичного хірурга. Замість цього вона робить "підтяжку обличчя" в домашніх умовах: натягує пасма біля скронь і скручує їх на потилиці, а потім прикриває зачіску волоссям.
Нещодавно Кемпбелл також вирішила згадати про архівне стильне фото з колегою і подругою. На знімку супермодель позувала в модній сукні з одних срібних паєток, які прикрасили її точену фігуру і підкреслили тон шкіри, яким сама Наомі так пишається, називаючи себе пантерою.
"З Днем Народження; не дивись на мене цими щасливими очима! Краще йди до мене; я цукерка💕 💞4 вся королева в блискітках, неможлива; спасибі..⚘ ⚘ ; З Днем народження @ dianaross❤️; вона також хороша, як раніше, небезпечна Багіра; чорні королеви; ви обидва виглядаєте приголомшливо; Наомі, Ти виглядаєш приголомшливо на цій картинці", пишуть фанати.
Нагадаємо, що 50-річна Наомі Кемпбелл в панчохах і міні показала, що не боїться віку: «Королева».
А ще Politeka писала, що безсоромна Наомі Кемпбелл стиснула розкішні "кокосики", викликаючи бажання:"її величність".
Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл заманила апетитними вигинами в блискучій сукні:"виглядаєш на 21".