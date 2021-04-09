Известная модель Наоми Кэмпбелл в пикантном платье с вырезом показала лишнее

Легендарная красотка, которая отметила 50-летие с привычным ей блеском, продолжает удивлять внешностью. В недавней фотосессии для модного глянца звезда вообще предстаал в необычном цветастом наряде, прикрывающем ее тонкую фигуру.

Однако Наоми не обошлась без пикантных ноток в своем луке и распахнула декольте, полностью показывая грудь без лифчика и аккуратно поворачиваясь боком к камере. Пышный наряд смотрелся довольно органично с темными локонами и блестящей кожей модели, однако открытый бюст перетянул на себя все внимание.

“Я заботилась о своей коже с самого детства, поскольку мама всегда говорила мне, что лицо и тело обязательно нужно увлажнять”, – рассказывала о себе раньше модель. Ради того, чтобы всегда быть привлекательной, она даже носит парики, скрывая залысины.

Модель также подмечает, что не собирается обращаться к пластическому хирургу. Вместо этого она делает «подтяжку лица» в домашних условиях: натягивает пряди у висков и скручивает их на затылке, а затем прикрывает прическу волосами.

Недавно Кэмпбелл также решила вспомнить о архивном стильном фото с коллегой и подругой. На снимке супермодель позировала в модном платье из одних серебряных пайеток, которые украсили ее точеную фигуру и подчеркнули тон кожи, которым сама Наоми так гордится, называя себя пантерой.

«С Днем Рождения; Не смотри на меня этими счастливыми глазами! Лучше иди ко мне; Я конфетка💕💞4 вся королева в блестках, невозможная; Спасибо..⚘⚘; какие цветочки стоят;С днём рождения @dianaross ❤️; она также хороша, как раньше, опасная Багира; Черные королевы; вы обе выглядите потрясающе; Наоми, ты выглядишь потрясающе на этой картинке», пишут фанаты.

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".